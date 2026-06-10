Yaza girmişken vatandaşın fazla kiloları onları rahatsız etmeye başladı. Fit bir vücuda kavuşmak isteyenler ise bazen çok yanlış yollara başvurabiliyorlar. Popüler kilo verdirme vaadi içeren diyet listelerinden kafalarını kaldırmayanlara uyarılarda bulunan Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Uzm. Dyt. Mısra Aydın, öğün atlamanın, karbonhidratı tamamen kesmenin ve kontrolsüz detoksların yağ yerine kas ve su kaybına neden olarak metabolizmaya ciddi zarar verdiğini söyledi.

Kısa süreli hedeflerle uygulanan tek tip beslenme programları, şok diyetler ve etkili olduğu iddia edilen sıvı detoksları, sağlığı ciddi oranda gölgelediğini belirten Aydın şu ifadelerde bulundu:

"Özellikle kahvaltıyı tamamen kaldırmak veya gün boyu çok düşük enerjiyle beslenmek kısa vadede tartıda düşüş sağlayabiliyor. Ancak bu durum uzun vadede; kas kaybına, metabolizma hızında yavaşlamaya, akşam saatlerinde kontrolsüz yeme ataklarına neden olabiliyor. Bilimsel çalışmalar, düzensiz beslenmenin kan şekeri dengesini bozarak açlık hormonlarını artırabileceğini gösteriyor"

Uzun süreli sıvı detokslarına dikkat: Organları yoruyor!

Uzun süreyle detoks yapmanın zararlarını tek tek açıklayan Uzm. Dyt. Mısra Aydın şu ifadelerde bulundu:

"Karaciğer ve böbrekler zaten vücudun doğal detoks mekanizmasını oluştururken; uzun süre yalnızca sıvıyla beslenmek; protein yetersizliği, halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, ödem artışı gibi sorunlara neden olabiliyor. Gerçek detoks, yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve düzenli fiziksel aktiviteyle mümkün oluyor.

Ekmek yeme, hızlı zayıfla yaklaşımı hâlâ en yaygın beslenme yanlışlarından biri. Oysa karbonhidratlar beynin temel enerji kaynağıdır. Tam tahıllar, yulaf, kuru baklagiller ve sebzeler gibi kaliteli karbonhidrat kaynakları bağırsak sağlığı için kritik öneme sahip lif içerir.

Karbonhidratın tamamen kesilmesi; enerji düşüklüğüne, egzersiz performansında azalmaya, tatlı krizlerine, kas kaybına yol açabiliyor. Burada önemli olan karbonhidratı sıfırlamak değil, doğru kaynağı ve porsiyonu seçmektir."

Haftada 5 kilo verdiren mucize listeler bilimsel değil

Sosyal medya diyetlerinin güvensizliğinden ve yazın bu sıcak havalarında yeterli su içilmesinden bahseden Uzm. Dyt. Mısra Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 günde incelten veya haftada 5 kilo verdiren diyetler bilimsel temelden uzaktır. Her bireyin; yaşı, hormonal yapısı, hastalık öyküsü, kas oranı, günlük enerji ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle kişiye özel olmayan popüler listeler sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Kilo verme sürecinde sadece kaloriye odaklanmak hatalı bir yaklaşımdır.

Özellikle protein yetersizliği kas kaybını hızlandırabilir. Kas dokusunun azalması ise metabolizma hızının düşmesine neden olur. Yumurta, yoğurt, balık, kurubaklagiller ve kaliteli protein kaynaklarının dengeli şekilde tüketilmesi; hem tokluk hissini artırır hem de sağlıklı kilo kontrolünü destekler. Susuzluk bazen açlık hissiyle karıştırılabiliyor. Yetersiz su tüketimi; ödem, kabızlık, yorgunluk, baş ağrısı, performans düşüklüğüyle ilişkilendiriliyor.

Özellikle yaz aylarında günlük sıvı ihtiyacı kişiye göre değişmekle birlikte artış gösterebilir. Kilo verme sürecinde önemli olan hızlı zayıflamak değil, metabolizmayı korumak. Hedef, kısa sürede büyük kilo kayıpları değil, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmak olmalı.

Haftada 0.5-1 kilogram aralığında ilerleyen kontrollü kilo kaybı hem metabolizma hem de hormonal denge açısından daha sağlıklı kabul edilmektedir. Dengeli tabak modeli, yeterli protein alımı, kaliteli uyku, düzenli egzersiz ve stres yönetimi; yaz dönemine hazırlanırken en güçlü yaklaşım olarak öne çıkıyor."

