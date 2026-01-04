New York'un dünyaca ünlü 47. Caddesi, nam-ı diğer "Diamond District" (Elmas Bölgesi), 3 Ocak 2026 tarihinde sahtecilik iddiaları ve yumruklu bir kavgayla sarsıldı.

Olay, Agadjani'nin bir müşterisinin şikayeti üzerine başladı. İddiaya göre, Akay Diamonds'tan "TraxNYC" ürünü olduğu söylenerek 14 ayar altın bir bileklik satın alan müşteri, ürünün aslında 10 ayar olduğunu ve üzerindeki taşların sertifikasız, düşük kaliteli olduğunu öğrendi. Müşterisine 22.000 Dolar geri ödeme yapan Agadjani, durumu sormak ve yüzleşmek için Akay kardeşlerin mağazasına gittiğinde tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.

Olayın Perde Arkası ve Tutuklamalar

Mağaza içindeki güvenlik kameralarına ve Agadjani'nin sosyal medya ekibinin kaydettiği görüntülere yansıyan anlarda, sözlü tartışmanın kısa sürede arbedeye döndüğü görüldü. Olay yerine intikal eden New York Polis Departmanı (NYPD) ekipleri, George Akay (46) ve kardeşi Freddy Akay'ı (42) "saldırı" (assault) suçlamasıyla gözaltına aldı. Maksud Agadjani ise boğazından aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

George Akay Kimdir?

New York iş dünyasında tanınan bir isim olan George Akay, kardeşi Freddy Akay ile birlikte uzun yıllardır 47. Cadde'de "Akay Diamonds" adlı kuyumcu dükkanını işletmektedir. Türk kökenli bir aileden gelen Akay kardeşler, ABD'de doğup büyümüş veya uzun süredir orada yaşayan iş insanları olarak biliniyor. Soyadları ve camiadaki bilinirlikleri, kökenlerinin Türkiye'ye dayandığını doğrulamaktadır. Olayın ardından dükkanları geçici olarak mühürlenen Akay kardeşlerin yargı süreci New York'ta devam ediyor.