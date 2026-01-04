Dizinin bu hafta ekranlara gelmemesinin temel nedeni, televizyon sektöründe her yıl Ocak ayının ilk haftasında uygulanan "yılbaşı arası" olarak belirtildi. Kanalların reklam anlaşmalarını yenilediği ve yıllık planlamalarını yaptığı bu dönemde, birçok yerli dizi gibi Sahtekarlar da bir haftalık zorunlu bir mola verdi. Ayrıca dizinin senaryo ekibinde yaşanan değişikliğin de bu arada etkili olduğu, yapım ekibinin yeni senarist Sevgi Yılmaz ile çekim takvimini yeniden düzenlediği öğrenildi.

Senarist Değişikliği ve Yeni Bölüm Tarihi

Ay Yapım imzalı dizinin sadık izleyicilerini üzen bu aranın ardından, Sahtekarlar'ın 11 Ocak 2026 Pazar akşamı kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor. Dizinin ilk 12 bölümünü kaleme alan ünlü senarist Sema Ergenekon'un projeden ayrılarak "Boş Ev" adlı yeni bir işe odaklandığı, kalemini ise Sevgi Yılmaz'a devrettiği geçtiğimiz günlerde doğrulanmıştı. Bu kan değişiminin dizinin hikaye örgüsüne nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

Sahtekarlar Dizisinin Konusu ve Oyuncuları

"Bu hikayede herkes sahtekar" mottosuyla yola çıkan dizi, adalet ve suç arasındaki ince çizgide yürüyen iki zıt karakterin hikayesini konu alıyor. Bir tarafta babası Kadir (Haluk Bilginer) ile birlikte avukatlık yapan ve kazanmak için etik sınırları zorlayan Ertan (Burak Deniz), diğer tarafta ise zorlu hayat şartlarında ailesini geçindirmek için yeteneklerini dolandırıcılıkta kullanan Asya (Hilal Altınbilek) yer alıyor. İkilinin yollarının kesişmesi, hem aşkı hem de büyük bir güç savaşını beraberinde getiriyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda, usta isimler Haluk Bilginer, Perihan Savaş ve Tamer Levent'in yanı sıra Uğur Aslan, Yüsra Geyik ve Berk Hakman gibi başarılı oyuncular da rol alıyor. Özellikle Haluk Bilginer'in canlandırdığı "Avukat Kadir" karakteri, dizinin dramatik derinliğini artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.