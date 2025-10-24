Son Mühür- Ekranların sevilen oyuncularından Bora Akkaş, geçtiğimiz yıl eşi Oben Alkan ile evlenmiş ve aynı yıl ilk kez baba olma heyecanı yaşamıştı.

Çiftin mutluluğu, minik kızları Suzan’ın hastalanmasıyla gölgelenmişti. Zatürre teşhisi konulan Suzan, doktorlar tarafından yoğun bakıma alınmıştı.

Dört gün süren endişe dolu bekleyiş sona erdi

Yaklaşık dört gündür yoğun bakımda tedavi gören Suzan için aile yakınları ve sevenleri dualarını eksik etmedi. Sosyal medyada ünlü çifte destek mesajları yağarken, Akkaş ailesinden bugün umut dolu haber geldi.

Oben Alkan: “Yoğun bakım adı korkutuyor ama… ”

Anne Oben Alkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kızlarının sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Alkan, şu ifadeleri kullandı:

“Odaya geçtik, rahatladık. Yoğun bakım adı korkutuyor tabii ama hem sıkı takip hem de hızlı müdahale için şart denince ne yapacaksın?

Bir de anladığım, çevremizde çocuklu bunu yaşamayan yok. Yaşadık bitti, bir daha olmasın, çocuklar hasta olmasın.”