İddialara göre, Instagram ve benzeri platformlarda karşılarına çıkan oyunculuk ilanlarına başvuran kişiler, kısa süre içinde WhatsApp üzerinden görüşmeye çağrıldı. Gençlere reklam filmi ve dizi projelerinde yer alacakları, bölüm başı 100 ila 140 bin lira kazanacakları söylendi.

Görüşmeye giden adaylara sözleşme imzalatıldığı, metnin okunmasına izin verilmediği ve sözleşmenin bir kopyasının verilmediği aktarıldı.

“Eğitim ücreti” adı altında 15 bin TL’ye kadar para alındı

Mağdurlardan bir kısmı, oyunculuk eğitimi verileceği gerekçesiyle 15 bin liraya kadar ödeme yapmak zorunda kaldı. Ödemelerin şirket hesaplarına değil, farklı firmalara ait IBAN’lara yönlendirildiği; buna rağmen makbuz veya fatura verilmediği belirtildi.

Bazı mağdurlar, günler sonra sözleşmenin bir örneğini talep ettiğinde yanıt alamadıklarını, gönderilen yeni sözleşmelerin ise imzaladıkları belgelerle uyuşmadığını fark etti. Benzer yöntemle çok sayıda kişinin daha dolandırıldığı ve aynı kişilerin yeni ilanlarla başvuru almaya devam ettiği öğrenildi.

Mağdurlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

“Ağlarına çekip senet imzalattılar”

Mağdurların avukatı Beşir Ekinci, müvekkillerinin bilinçli şekilde tuzağa düşürüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Müvekkillerimiz sosyal medyada gördükleri ‘oyuncu aranıyor’ ilanlarına başvuruyor. Çekim başı 100-120 bin lira kazanacakları söylenerek kandırılıyor. Görüşmede sözleşme ve eğitim vaadiyle senet imzalatılıyor. Bu senet daha sonra icraya konuluyor. Ne eğitim var ne de vaat edilen işler.”

“Bölüm başı 140 bin TL dediler, sözleşmeyi okumama izin vermediler”

Mağdurlardan E.A., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir oyunculuk reklamına tıkladım. WhatsApp’tan yazdılar, bilgilerimi istediler. Görüşmeye çağırdılar. Yönetmenin beni beğendiğini, bir dizide rol düşündüklerini söylediler. Bölüm başı 140 bin TL alacağımı söylediler. Eğitim sözleşmesi verdiler ama okumama izin vermediler. 15 bin TL istediler, baskı altında 3 bin TL verdim. İki gün sonra sözleşme teslimi için çağırdılar, ancak verdikleri sözleşme benim imzaladığım değildi. Aynı senaryonun başka kişilere de uygulandığını görünce iptal istedim.”

“Sertifikamı istedim, telefon kapandı”

Bir diğer mağdur E.S.I. ise tiyatro oyuncusu olduğu için ilana başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Eğitime alacaklarını, ücretli olacağını söylediler. Toplam 15 bin TL yatırdım. Sertifikamı istediğimde telefon numaraları kullanılamaz hale geldi. Bir yıl sonra bana 10 bin TL’lik icra geldi. Dava açıldı, icra durduruldu ama daha sonra tekrar dava açtılar. Birçok arkadaşımız tehdit edildi.”