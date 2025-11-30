İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde son 5 gündür yürütülen kapsamlı siber suç operasyonlarında 346 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonların dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği gibi ağır suçların önlenmesine yönelik olduğunu belirten Yerlikaya, çalışmalarla vatandaşların maddi ve manevi zararlarının engellendiğini vurguladı.

Yerlikaya, NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 162’sinin tutuklandığını, 80’ine adli kontrol uygulandığını, diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Sosyal medya ve sahte siteler üzerinden dolandırdılar

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) yöntemiyle hazırlanan sahte internet siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı” ve “ürün satışı” adı altında vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Ayrıca yasa dışı bahis oynattıkları, bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve çocuk müstehcenliği içeren materyaller bulundurdukları tespit edildi.

18 ilde geniş çaplı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen operasyonlar Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova’da gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ilgili savcılıklarda soruşturma başlatıldı.

35 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Operasyonlarda yaklaşık 35 milyon lira değerinde 10 araç, 3 tarla, bir ev, bir iş yeri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, “Bu suç şebekeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Vatandaşlarımızdan da şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını rica ediyoruz.” dedi.

Türkiye genelinde artan siber suç faaliyetlerine karşı operasyonların devam edeceği öğrenildi.