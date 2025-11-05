Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Hacı Mustafa Efendizade Yurdu’nda kalan gönüllü öğrenciler, yurtta fazla pişen yemekleri her gün ihtiyaç sahibi aileler için paketledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje, hem yemek israfını önlemeyi hem de gençlerde sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmeyi amaçladı.

“Komşum Gönüllülük Projesi” ile israf önlendi, dayanışma güçlendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda hayata geçirilen “Komşum Gönüllülük Projesi” kapsamında öğrenciler, tüketilmeye uygun yemekleri gönüllülük esasına göre hazırladı. Paketlenen yemekler her akşam ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Muhtarlıklar ve sosyal dayanışma vakıfları iş birliğiyle daha geniş bir kesime ulaşılması hedeflendi. Proje ile hem ihtiyaç sahiplerine destek verilmesi hem de komşuluk ve dayanışma kültüsünün güçlendirilmesi sağlandı.

Öğrencilerden duyarlılık örneği

Nazilli’deki Hacı Mustafa Efendizade Yurdu’nda gönüllü olarak yer alan öğrenciler, hazırladıkları yemek paketlerini bizzat ailelere teslim etti. Gençler, hem paylaşmanın mutluluğunu yaşadı hem de sosyal sorumluluk bilinci kazanma fırsatı elde etti.

“Paylaşma kültüsünü büyütüyoruz”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden projeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğümüz, Komşum Gönüllülük Projesi kapsamında gönüllü öğrencilerimizle birlikte komşularımıza yemek ikramında bulunmaya devam etti. Bu süreçte öğrencilerimiz paylaşma ve dayanışma kültüsünü yaşatarak toplumda gönüllülük bilincini artırmayı hedefledi. Etkinlik sayesinde gençlerimiz hem sosyal sorumluluk bilinci edindi hem de komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sundu.”