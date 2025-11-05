Aydın ve çevre illeri yakından ilgilendiren Büyük Menderes Havzası, son yılların en ciddi kuraklık dönemlerinden birini yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aydın Valiliği, meteorolojik verilere ve baraj doluluk oranlarına dayanarak 2026 yılı için önemli bir karar aldı. Buna göre, bölgede önümüzdeki sulama döneminde “Kısıtlı Sulama Programı” uygulanacak.

Barajlarda su seviyesi kritik düzeyde

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bölgedeki birçok baraj kritik ya da kısıtlı seviyede.

Yapılan açıklamada;

Adıgüzel, Cindere, Kemer, Çine Adnan Menderes ve Gökbel Barajları “kritik”,

Karpuzlu Yaylakavak, Topçam ve Karacasu Barajları ise “kısıtlı” seviyede yer aldı.

Bu veriler ışığında, Büyük Menderes Havzası genelinde su kullanımında sınırlama kararı alındı.

Üreticilere önemli uyarı: Suya göre plan yapın

Yetkililer, çiftçilere 2026 yılı için üretim planlarını su kısıtlamalarını dikkate alarak yapmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üreticilerimizin arazi kiralama, satış ve ekim planlarını su kısıtlamalarını dikkate alarak yapmaları gerekmektedir. Özellikle kışlık ekimlere öncelik verilmesi ve suya daha az ihtiyaç duyan ürünlerin tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.”

Böylece hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliği hem de bölgedeki su kaynaklarının korunması hedefleniyor.

Bazı bölgelerde sadece bir defa sulama yapılabilecek

Kritik seviyedeki barajlardan sulanan arazilerde sulama sıklığı da sınırlandırıldı.

Karara göre:

Sulama birliklerinin görev alanlarındaki arazilere yalnızca bir kez sulama suyu verilecek.

Gelen su akışının yeterli olması durumunda ikinci sulama yapılabilecek.

Görev alanı dışında kalan arazilere (daimi tesisler hariç) su verilmeyecek.

Bu düzenleme, özellikle pamuk, mısır ve yem bitkisi üreticilerini yakından etkileyecek.

DSİ: “Yağışlar ortalamanın altında kaldı”

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, 2021 yılından bu yana havza bazlı sulama planlaması uygulandığını ancak son yıllarda yağışların uzun dönem ortalamasının altında kalmasının ciddi bir sorun haline geldiğini belirtti.

Açıklamada, barajlardaki doluluk oranlarının her geçen yıl azaldığı, bu durumun da üreticilerin suya erişimini zorlaştırdığı ifade edildi.