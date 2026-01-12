Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Menemen Ulukent’te bitme aşamasına gelen kütüphane projesi için "tüm maliyeti üstlenebiliriz" yönündeki çıkışı, Karşıyaka cephesinde büyük bir tepkiyle karşılandı. AK Parti Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Hasan Ünal, bu yaklaşımı "çelişkili bir yönetim anlayışı" olarak niteleyerek, Tugay’a çok konuşulacak bir soru yöneltti: “Menemen’e her türlü kaynak var da, yıllardır Karşıyaka’da çürüyen projelere neden yok?”

"Menemen'in kaynak sorunu değil, eser siyaseti var"

Hasan Ünal, yaptığı değerlendirmede Menemen Belediyesi’nin finansal bir desteğe ihtiyaç duymadığının altını çizdi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle belediyenin mali ve icraat kabiliyetini kanıtladığını belirten Ünal, Ulukent’teki kütüphane projesinin zaten tamamlanmak üzere olduğunu hatırlattı. Menemen Belediyesi’nden Büyükşehir’e yönelik bir kaynak talebi olmadığını vurgulayan Ünal, halihazırda yürüyen ve bitme noktasına gelen bir işe "biz üstlenelim" teklifi getirilmesinin kamuoyu vicdanında soru işaretleri yarattığını ifade etti.

Karşıyaka Mavişehir'de "enkaz" manzarası

Tugay’ın Menemen için sergilediği cömert tavrı, Karşıyaka’nın en büyük yaralarından biri olan Mavişehir Opera Binası ile kıyaslayan Hasan Ünal, bölgedeki durumu "savaştan çıkmış bir enkaz" olarak tanımladı. 2018 yılında büyük umutlarla temeli atılan ve milyonlarca liralık kamu kaynağı aktarılan Opera ve Kültür Merkezi projesinin bugün harabeye döndüğünü belirten Ünal, Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapmış bir isim olan Cemil Tugay’ın bu tabloya sessiz kalmasının kabul edilemez bir çelişki olduğunu savundu. Ünal, Menemen’deki kütüphane için seferber olan iradenin, neden yedi yıldır atıl durumda bekletilen bu devasa yatırım için harekete geçmediğini sordu.

Plansız belediyeciliğin simgesi: "Başla ama bitirme"

Ünal’a göre Mavişehir’deki atıl yapı, sadece yarım kalmış bir inşaat değil, aynı zamanda CHP’li yerel yönetim anlayışının bir aynası niteliğinde. Projelerin plansız şekilde başlatılıp ardından kendi haline bırakılmasını "başla ama bitirme" stratejisi olarak eleştiren Ünal, meselenin bir bütçe veya yetki meselesi değil, tamamen bir öncelik ve niyet sorunu olduğunu iddia etti. Bir ilçede ihtiyaç duyulmayan bir kaynağın teklif edilip, diğer ilçede halkın gözü önünde eriyen bir milli servetin görmezden gelinmesinin "açık bir çifte standart" olduğunu dile getirdi.

İzmirliler açıklama değil, somut bir takvim bekliyor

Açıklamasının sonunda İzmir halkının artık boş vaatlere ve çelişkili söylemlere tahammülü kalmadığını vurgulayan Hasan Ünal, Büyükşehir yönetimini icraata davet etti. Eğer Menemen’deki bitmiş bir işi üstlenmek için bir irade varsa, aynı iradenin 7 yıldır çürümeye terk edilen Mavişehir Opera ve Kültür Merkezi için de net bir takvim ve çözüm planı ortaya koyması gerektiğini söyledi. Ünal, İzmir’in her türlü kültürel yatırıma ihtiyacı olduğunu ancak kentin asıl ihtiyacının ilçeler arasında ayrım yapmayan, adil ve kararlı bir belediyecilik anlayışı olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.