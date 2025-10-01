Son Mühür/ Beste Temel - Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kuşaklar arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri yaşandı.

Kapı kapı gezip gönülleri aldılar

Gençlik Kulübü üyeleri, yaşlı vatandaşların kapılarını çalarak hem hal hatırlarını sordu hem de karanfil takdim etti. Ziyaret edilen vatandaşlar, bu nazik jestten duydukları memnuniyeti dile getirerek Güzelbahçe Belediyesi’ne ve gençlere teşekkür etti.

Başkan Günay: “Yaşlılarımız dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, etkinliğin anlamına dikkat çekerek, “Yaşlılarımız bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Onların tecrübeleri bizlere yol gösteriyor. Gençlerimizin büyüklerini hatırlaması, toplumun en değerli bağlarını güçlendiriyor. Güzelbahçe’de kuşaklar arası dayanışmayı diri tutacağız” dedi.

Başkan Günay ayrıca, gençlerin sosyal sorumluluk projeleri sayesinde kendilerini geliştirdiklerini ve toplumsal birlikteliğe katkı sunduklarını belirtti.

Gençlerden duygu dolu mesaj

Ziyaretlerde büyüklerin gösterdiği samimiyet gençlerin enerjisiyle birleşti. Gençlik Kulübü üyeleri, yaşlı vatandaşların hayatlarına dokunmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Onların tecrübelerinden öğrenmek ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak bize mutluluk veriyor. Bu etkinlikleri sürdürerek kuşaklar arasında sevgi bağını güçlendireceğiz” dedi.