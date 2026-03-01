Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in dümenindeki Arda Turan, kendilerini İzmir’e davet ederek kucak açan Göztepe camiasına yönelik duygusal bir teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı kırmızılı taraftarı unutmadı

Kişisel Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan genç teknik adam, geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarının ardından sergilenen misafirperverlikten büyük onur duyduğunu belirtti. Turan, İzmir’de kendilerini evlerinde hissettiren Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile yöneticiler Kerem Ertan ve Talat Papatya’ya şükranlarını sundu. Hem dijital dünyada hem de tribünlerde takımıyla kendisine destek veren sarı-kırmızılı taraftarları da unutmayan Turan, bu dayanışmanın hafızalarında her zaman özel bir yer tutacağını vurguladı. Göztepe taraftarının "Bizim evimiz, sizin eviniz" sloganına atıfta bulunan başarılı hoca, bu dostluk eline aynı samimiyetle karşılık vererek kendi kapılarının da Göztepe ailesine her zaman açık olduğunu ifade etti.

Pankart açarak davet etmişlerdi

Süreci başlatan hamle, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil’in, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk’i İzmir’de ağırlama isteğini dile getirmesiyle gelmişti. Bu davet tribünlerde de yankı bulmuş; Trendyol Süper Lig’in 24. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde Göztepeli futbolseverler, "Bizim evimiz sizin evinizdir" yazılı anlamlı bir pankart açarak Arda Turan ve öğrencilerini şehre davet etmişti.