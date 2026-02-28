Son Mühür / İzmir’in Bayraklı ilçesinde yer alan bir yeşil alana konulan yapılar, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. İmar planında yeşil alan olarak kayıtlı olan araziye konulan yapılara vatandaştan tepki geldi. Alana yerleştirilen yapıların üzerinde yer alan "Pek yakında hizmetinizde" yazısı mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

“Kullanım amacı dışında…”

Bölgede yaşayan vatandaş, yasalar gereği korunması gereken sosyal donatı alanlarının ticari ranta açıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Söz konusu çalışmanın hukuka aykırı olduğunu savunan bir mahalle sakini, alanın kullanım amacının dışına çıkarıldığını vurguladı. Vatandaş, Bayraklı’daki bu yeşil alan üzerine kurulan yapının tamamen ticari bir gaye taşıdığını belirterek, tabeladaki ibareden yola çıkarak alana ATM cihazlarının yerleştirileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

“Kanun tanımazca yapıyorlar”

Vatandaş, şu ifadeleri kullandı: “Bayraklı'da bir yeşil alan üzerine kurulmuş, ticari amaçlı bir yapı. ‘Pek yakında hizmette’ olacak. Tahminimiz ATM'ler kurulacak. Ama burası kanun gereği yeşil alan ve tekli alanlar amacı dışında kullanılamaz, gelir amaçlı kullanılamaz. Belediyeler bu işi pervasızca ve kanun tanımazca yapıyorlar.”