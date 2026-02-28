

SON MÜHÜR/Cumhur ERKEK-Ankara'da tutuklu suç örgütü lideri Binali Camgöz’ün oğlu Mahsun Camgöz’ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yargılama sürecinde kritik bir eşik aşıldı. 20172de yaşanan ve 9 yıldır devam eden davada İstinaf Mahkemesi, tutuksuz yargılanan sanık polisler hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.

Dokuz Yıllık Dosyada "Kusur Yok" Kararı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "zor kullanma yetkisinin aşılması" suçlamalarıyla yargılanan sanık polis memuru Murat Can ve Sadettin Pamuk hakkındaki dosyayı karara bağladı. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 2025 yılı sonunda verdiği "Sanıkların taksire dayalı bir kusurunun bulunmadığı" yönündeki beraat hükmü, İstinaf Mahkemesi tarafından da haklı bulunarak onandı. İzmir 11.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yahya Kemal Akbaş, beraat kararına karşı şerh düşmüştü.

"İstinaf Başvurusu Esastan Reddedildi"

Şikayetçi Çete lideri Binali Camgöz'ün avukatları, kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı itirazlar tek tek incelendi. İstinaf 10. Ceza Dairesi, 'Delillerin eksiksiz toplandığını', 'Vicdani kanının tam olduğunu', 'Sanıkların eylemlerinde cezai bir sorumluluk görülmediğini' belirterek, başvuruyu esastan reddetti.

Gözler Yargıtay’da

Mahkeme, 20 Şubat 2026 tarihinde oy birliğiyle aldığı bu kararla birlikte beraat hükmünü bir üst aşamaya taşıdı. Kararda, tarafların 15 gün içinde Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurma haklarının saklı olduğu hatırlatıldı. Eğer temyiz başvurusu yapılmazsa veya Yargıtay bu kararı onarsa, 2017'den bu yana süren bu sancılı dosya tamamen kapanmış olacak.