Adana’da İncirlik Hava Üssü’ne ait görüntülerin bir televizyon kanalında canlı yayında ekrana getirilmesine ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu yayınla bağlantılı olarak Koza TV Genel Müdürü ile bir muhabir hakkında gözaltı kararı verildiği kamuoyuna yansımıştı.

Soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu belirtilen bir kişi daha gözaltına alındığı iddia edildi. Böylece dosya kapsamında gözaltı sayısı üçe yükseldiği ifade edildi.

İnceleme başlatıldığı aktarıldı

Soruşturmanın, İncirlik Hava Üssü’ne ait görüntülerin canlı yayın sırasında paylaşılması üzerine başlatıldığı öğrenildi. Yayında yer alan görüntülerin içeriğine ilişkin inceleme başlatılırken, soruşturma dosyası kapsamında delil toplama ve teknik değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.