Son Mühür - Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İran’a yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Medvedev, Batı’nın barış söylemlerinin gerçeği gizlemek amacıyla kullanıldığını öne sürerek, yürütülen görüşmelerin yalnızca “bir kılıf” olduğunu savundu.

Paylaşımında sert ifadeler kullanan Medvedev, “Barış gücü yine iş başında. İran ile yapılan görüşmeler sadece bir kılıftı. Bunu herkes biliyordu. Peki düşmanın sonunu beklemek için kimin sabrı daha fazla? ABD yalnızca 249 yaşında. Pers İmparatorluğu ise 2 bin 500 yıl önce kuruldu. 100 yıl sonra ne olacağını görelim.” dedi.

Saldırıların ardından uluslararası kamuoyunda tepkiler yükselirken, Medvedev’in İran’ın tarihsel geçmişine yaptığı vurgu dikkat çekti. Açıklamalar, Batı ile İran arasındaki mevcut gerilimde Rusya’nın tutumuna ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

ABD-İsrail-İran saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakereler sürerken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a yönelik ortak hava saldırıları düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump da İran’a yönelik “büyük bir operasyon” yürüttüklerini duyurdu. Saldırılarda başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı bildirildi. İsrail ve İran hava sahalarını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve sirenler devreye girdi. İran’ın olası misillemesine karşı İsrail halkına sığınaklara gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. İran ordusu ise ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla misilleme başlattıklarını açıkladı. Ayrıca İran’ın, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerini eş zamanlı olarak hedef aldığı; Bahreyn’deki ABD donanma üssünün vurulduğu bildirildi.