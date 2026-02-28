Trendyol Süper Lig’de Avrupa kupaları mücadelesi veren Göztepe, kümede kalma savaşı veren ikas Eyüpspor’u konuk ettiği karşılaşmadan bir puanla ayrıldı. İsonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan ve Batuhan Kolak’ın yönettiği müsabakada taraflar ağları sarsamazken, sarı-kırmızılı ekip galibiyet hasretini dört maça çıkardı. Bu sonuçla Göztepe puanını 42’ye yükselterek 5’inci sıradaki yerini korudu; konuk ekip Eyüpspor ise puanını 22 yaparak ligde kalma umutlarını taze tuttu.

Kaleciyi aşamadılar

Karşılaşmanın kırılma noktası henüz 8’inci dakikada yaşandı. Cherni’nin ortasında Juan’ın indirdiği topa Janderson vurdu, ancak savunmadan seken top sonrası VAR uyarısıyla hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Janderson’un şutunu kaleci Jankat Yılmaz harika bir refleksle çelerek gole izin vermedi. İlk yarının geri kalanında Göztepe, Taha ve Cherni ile kanat organizasyonları denese de Eyüpspor savunmasını ve kaleci Jankat’ı aşmayı başaramadı.

Sonuç almaya çok yaklaşmıştı…

İkinci yarıda da baskısını sürdüren İzmir temsilcisi, 65’inci dakikada duran toptan sonuç almaya yaklaştı. Cherni’nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Heliton’un kafa şutu az farkla auta gitti. 72’nci dakikada ise Jeferson’un sağ çaprazdan sert şutunda günün başarılı ismi Jankat Yılmaz bir kez daha kalesini gole kapattı. Mücadelenin kalan bölümlerinde her iki takımın çabaları skoru değiştirmeye yetmedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.