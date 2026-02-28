Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güç, Ankara’da parti muhalefetinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda partinin gidişatı, yaşanan sorunlar ve çözüm yollarının kapsamlı şekilde masaya yatırıldığını belirtti. Toplantıda, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deneyimine ihtiyaç duyulduğunun dile getirildiği ifade edilmişti. Toplantının ardından bazı milletvekillerinin ihraç edildiği iddiaları gündeme gelmişti.

Bu iddialara yanıt veren Güç, “Genel merkez süreci yakından takip ediyor. Ancak bu kadar baskı varken, insanlar hapse atılırken, içerden negatif siyaset üretmenin bir karşılığı olmaz. Bunun bir bedeli olur. Genel Başkanımız süreci takip ederek gerekli adımları atacaktır” dedi.

Güç, CHP’lilerin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek, “Yaşadığımız ağır süreçte CHP’lilerin bir arada sıkı sıkı durması gerekiyor. Bu yüzden bağıran ve kaos yaratan insanların siyasi anlamda gelecekte iyi yerlere gelebileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.