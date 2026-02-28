Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’taki 2 numaralı holün çatısında gerçekleştirilen onarım çalışmaları sırasında yüksekten düşerek yaşamını yitiren Anıl Kazım Göçmenli ile ilgili açıklama yayımladı. Belediye yönetimi, yaşanan bu acı olay nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, sürecin hukuki takipçisi olacaklarını vurguladı.

Hizmet binaları arasında yer alan Kültürpark 2 ve 4 No’lu hollerdeki çatı su yalıtımı çalışmaları için 27 Ocak’ta yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluğunda yürütülen tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını titizlikle uygulayan, yüklenici ve alt yüklenicilerin bu kurallara eksiksiz uymasını zorunlu kılan bir kamu kurumu olduğunun altını çizdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak hizmet binalarımız arasında yer alan Kültürpark’taki 2 numaralı holün çatısında, onarım çalışması yapılan alandan düşerek yaşamını yitiren Anıl Kazım Göçmenli için derin bir üzüntü içinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşırız.;



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluğunda yürütülen tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını titizlikle uygulayan, yüklenici ve alt yüklenicilerin bu kurallara eksiksiz uymasını zorunlu kılan bir kamu kurumudur. Söz konusu çalışma, 2 ve 4 No’lu hollerde çatı su yalıtımıdır. Bunun için 27 Ocak’ta yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış, 5 Şubat’ta 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince çalışma alanlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması için tüm emniyet tedbirlerinin alınması, güvenlik tedbirleri alınmadan kesinlikle çalışmalara başlanmaması hususunda bildirim yapılmıştır.



9 Şubat’ta iş sahasında baret, yaşam halatı ve kemer gibi kişisel koruyucu donanımların bulunduğu fakat işçiler tarafından kullanılmadığı tespit edilerek iş durdurulmuştur. Aynı şekilde 19 Şubat’ta yine İSG donanımlarının kullanılmadığı tespit edilerek iş sağlığı ve güvenliği gerekleri sağlanana dek iş yeniden durdurulmuştur.



24 Şubat’ta yükleniciye şantiye sahasında yüksekte çalışılmakta olup, buna bağlı düşme tehlikesi bulunduğundan, iş yerinde her türlü araç, yaya ve işçi güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınarak çalışmaların sürdürülmesi hususunda bildirim yapılmıştır. İş güvenliği konusunda iki kez iş durdurulmuş, iki kez de yüklenici firmaya bildirim yapılmıştır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenici firma hakkında hukuki süreç yakından takip edilecek olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sürece doğrudan müdahil olacaktır. Hiçbir ihmalin üzeri örtülmeyecek; sorumluların tespiti ve gerekli yaptırımların uygulanması için tüm adımlar atılacaktır.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletmiş; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Leman Tunus ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık cenazeye katılmıştır. Başkan Dr. Cemil Tugay da salı günü aileyi ziyaret edecektir.

Anıl Kazım Göçmenli’ye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyoruz.

Hepimizin başı sağ olsun.”