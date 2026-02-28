İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan sofraları, ayın onuncu gününde Ödemişli vatandaşı bir araya getirdi. Ödemiş Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen büyük iftar buluşmasına ev sahibi Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı. Gecenin en renkli anlarından biri, Bıçakçı Köyü’nden gelen çocukların Başkan Tugay’ı karşılaması oldu. Miniklerin köylerine davet ettiği Tugay, bayram sonrasını işaret ederek ziyaret sözü verdi. Siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve gazilerin de yer aldığı kalabalık sofrada birlik mesajları verildi.

“Bir bolluk bereket vesilesi”

İftar programında kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, vatandaşlara seslenirken maneviyat ve çalışma azmine dikkat çekti. Tugay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Sizlerle burada iftar açmak benim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Biliyorum ki burada birlik, beraberlik içinde bu sofraların etrafında oturmamız, aynı duyguyu paylaşmamız, el açıp Allah’a şükretmemiz, dua etmemiz bir bolluk bereket vesilesi olacak. Ben diliyorum ki; o bereket, bolluk bütün ülkemizin, tüm İzmirli hemşehrilerimizin üzerine olsun. Bizler Allah’a inanıyoruz, onun bize yardım edeceğine de inanıyoruz. Onun için dualarımızı ediyoruz ama şunu da biliyoruz, sadece dua etmekle olmaz, çalışmamız, çok çalışmamız gerekiyor. Biz bu düşüncelerle yola çıktık, sizlerden aldığımız manevi güçle, o destekle yolumuz devam ediyoruz.”

Turan’dan ‘beraberlik’ vurgusu

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise konuşmasında Büyükşehir Belediyesi ile olan uyumlu çalışmanın altını çizdi.

Hizmet yolunda karşılaşacakları her türlü kısıtlamayı el birliğiyle aşacaklarını belirten Turan, engelleri yok ederek halka çok daha fazlasını sunmak için kararlılıkla çalışacaklarını dile getirdi.