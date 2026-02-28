Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği, bölgesel gelişmeler nedeniyle Türkiye’de görev yapan ABD hükümeti personeline yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Açıklamada, Türkiye’nin en güneydoğusundaki 22 ili kapsayan Adana konsolosluk bölgesine seyahat edilmemesi yönünde talimat verildiği belirtildi.

Büyükelçiliğin resmi duyurusunda, söz konusu uyarının bölgesel olaylar ve güvenlik riskleri çerçevesinde alındığı ifade edilerek, personelin dikkatli olması istendi. Açıklamada ayrıca olası risklere ilişkin değerlendirmelere ve alınması gereken önlemlere yer verildi.

İşte, o uyarı metni

ABD Büyükelçiliği’nin yayımladığı uyarı metninde şu ifadeler kullanıldı:

ABD dış politikasına yönelik olumsuz duygular, Türkiye'deki ABD veya Batı çıkarlarına karşı gösteriler ve ABD karşıtı söylemler gibi eylemlere yol açabilir. Büyük kalabalıklar, polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafik aksamalarına neden olabilir. Barışçıl olması amaçlananlar bile kısa sürede şiddete dönüşebilir. Orta Doğu bölgesindeki askeri faaliyetler, Türkiye'ye gidiş-dönüş hava yolu seyahatleri de dahil olmak üzere uluslararası seyahatleri aksatabilir.

Yapılacaklar:

İran, Irak ve Suriye sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusundaki Adana konsolosluk bölgesine seyahatten kaçının.

Dikkatli olun.

ABD veya İsrail ile ilişkilendirilen veya Batılıların sıkça ziyaret ettiği yerlerde dikkatli olun.

Protesto ve gösterilerin olduğu bölgelerden uzak durun.

Uluslararası seyahatler konusunda seyahat acentenizle iletişime geçin.

Yerel yetkililerin talimatlarına uyun.

Güncellemeler için yerel medyayı takip edin.

Acil durumlar için bir plan hazırlayın.