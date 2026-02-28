Son Mühür - Küresel petrol piyasalarında gerilim yeniden artarken, zam baskısının akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yansıması bekleniyor. ABD’nin İran’la diplomatik temasları devam etse de bölgeye uçak gemisi sevk etmesi, enerji piyasalarında risk algısını yükseltti. Ayrıca bugün resmen başladığı duyurulan Pakistan-Afganistan savaşı da piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Brent petroldeki yükseliş, iç piyasadaki fiyat beklentilerini de yukarı çekti.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 1,07 lira zamlandı.

28 Şubat 2026 Zamlı akaryakıt fiyatları

Motorine yapılan 2 lira 40 kuruşluk artışın üzerinden bir hafta geçmeden bu kez benzin fiyatları yükseldi. Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Artışın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 58 lira 29 kuruşa, Ankara’da 59 lira 24 kuruşa, İzmir’de 59 lira 53 kuruşa çıktı. Doğu illerinde ise fiyatlar 61 lira sınırına yaklaşırken, Hakkari’de litre fiyatı 60 lira 84 kuruşa ulaştı.