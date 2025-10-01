İzmir'de 1947 yılından bu yana aralıksız hizmet veren ve köklü geçmişiyle öne çıkan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün de Türkiye’nin çocuk sağlığı alanındaki en kritik ve donanımlı merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. 77 yılı aşkın süredir Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen milyonlarca çocuğa şifa dağıtan hastane, modern tıbbın en ileri imkanlarını çocukların hizmetine sunuyor.

Güçlü kapasite ve erişilebilir hizmet ağı

Hastanenin mevcut hizmet kapasitesi, bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde. Günlük ortalama 2 bin 500 bebek ve çocuğa poliklinik hizmeti sunan merkez, aynı zamanda 320 yatak kapasitesiyle yataklı tedavi imkanı sağlıyor. Hastane, İzmir'in merkezine uzak noktalara ulaşımı kolaylaştırmak adına Karabağlar ilçesinde bulunan semt polikliniği aracılığıyla da İzmirlilere erişilebilir sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor.

Hastane hizmetleri hakkında İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Başhekim Doç. Dr. Dilek Orbatu, kurumun misyonunu net sözlerle özetledi: "Hastane olarak, yalnızca İzmir’in değil, tüm Türkiye'nin çocuk sağlığına rehberlik eden öncü bir kurum olmaktan gurur duyuyoruz. Çocuklarımız, ülkemizin en değerli geleceğidir ve her biri bizim için kutsal bir emanettir. Bu derin sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, tıbbın en son bilimsel verilerini ve en güncel teknolojik imkânlarını evlatlarımız için seferber ediyoruz."

Adölesan kliniği ile ergen sağlığına multidisipliner yaklaşım

Son bir yıl içerisinde fiziksel altyapısını güçlendiren hastane, birçok kliniğini yenilemiş ve yeni servisleri çocukların hizmetine açmıştır. Bu yenilikler arasında en çarpıcı olanı ise **‘Adölesan Kliniği’**nin faaliyete geçmesi oldu. Başhekim Orbatu, kliniğin özellikle 10-18 yaş aralığındaki ergenlerin özel sağlık gereksinimlerine odaklandığını belirtti.

Orbatu, bu birimde; büyüme-gelişme gerilikleri, beslenme sorunları, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı risk değerlendirmesi, psikososyal uyum zorlukları ve kronik hastalıkların yönetimi gibi konularda multidisipliner bir yaklaşımla hizmet sunduklarını vurguladı. "Adölesan kliniğimiz, ergen sağlığına bu denli özel bir yaklaşım sunan sayılı merkezlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Ergenlik dönemi, sadece biyolojik bir değişim değil, aynı zamanda kapsamlı bir psikolojik ve sosyal geçiş sürecidir. Amacımız, burada çocuklarımızın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını yakından takip ederek, onlara bireyselleştirilmiş tedavi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır" dedi. Ayrıca, süt oyun çocuğu 2 servisinin hizmete açıldığını, çocuk yoğun bakım, palyatif bakım, kardiyoloji, gastroenteroloji, büyük çocuk ve genel pediatri 1 servisinin de modernizasyonunun tamamlandığını ekledi.

Geleceğin hekimleri bu kurumda yetişiyor

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nin bir eğitim ve araştırma hastanesi olma kimliğine de dikkat çeken Başhekim Orbatu, kurumun aynı zamanda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı ve birçok çocuk yan dalda uzmanlık eğitimi verdiğini vurguladı. Orbatu, bu eğitim misyonunun önemini şu sözlerle açıkladı: "Hastanemiz, sadece bugünün çocuklarına üstün sağlık hizmeti sunmakla kalmıyor; aynı zamanda geleceğin nitelikli hekimlerini yetiştirerek ülkemizin çocuk sağlığına uzun vadeli ve kalıcı bir katkı sağlıyor. Kuruluşumuzdan bu yana yüzlerce doktor, burada aldıkları eğitimle hem ülkemizin dört bir yanında hem de uluslararası platformlarda çocuk sağlığı alanında önemli hizmetlere imza attı."

Özellikli merkezlerle Türkiye'ye öncülük

Hastane, sunduğu güçlü klinik altyapısı sayesinde çocuk hastalıkları ve cerrahisinin tüm ana ve yan dallarında hizmet veriyor. Özellikle Türkiye'de sayılı merkezlerde bulunan birçok özellikli birime ev sahipliği yapıyor. Bu birimler arasında; Çocuk Kalp Damar Cerrahisi, Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı ve Tedavi Merkezi, Pediatrik Diyabet ve Obezite Merkezi, Pediatrik Palyatif Bakım Merkezi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ve pediatrik anjiyografi gibi ileri düzey hizmetler bulunuyor. Hastane ayrıca, ülkenin ilk ve tek 'Uzaktan Aşı Danışmanlığı Polikliniği' ile çocukların yaşam kalitesini yükseltme hedefi doğrultusunda en güncel ve donanımlı yaklaşımları başarıyla uygulamaya devam ediyor.