Son Mühür / İzmir’in Dikili ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan toplam 10 adet taşınmazın satışına ilişkin ilan 1 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İslamlar ve Kızılçukur mahallelerinde yer alan dokuz arsa ve bir palamutlu tarla için düzenlenecek ihaleler, 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yayımlanan bilgilere göre, İslamlar Mahallesi’nde bulunan ve büyüklükleri 438 metrekare ile 625 metrekare arasında değişen dokuz adet arsa, 2886 sayılı Kanun’un 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satışa sunulacak. Bu arsaların muhammen bedelleri 3 milyon 650 bin TL ile 5 milyon 300 bin TL arasında farklılık gösterirken, ihale süreci saat 10:00’da başlayarak onar dakikalık aralıklarla devam edecek.

En az 78 milyon kaynak!

Listenin en dikkat çeken taşınmazı olan Kızılçukur Mahallesi’ndeki 53 bin 698 metrekarelik "palamutlu tarla" niteliğindeki gayrimenkul ise saat 11.30’da kapalı teklif usulüyle ihale edilecek. Bu devasa taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 40 milyon 500 bin TL, geçici teminat tutarı ise 1 milyon 215 bin TL olarak açıklandı. Belediye, 25 Mart'ta yapılacak ihaleler sonucunda tüm taşınmazların satılması durumunda kasasına en az 78 milyon liranın üzerinde bir kaynak koymayı hedefliyor.