TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK, geçtiğimiz hafta kendi sahasında oynadığı Arnavutköy Belediyespor maçından 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Alınan bu sonuçla birlikte takım, yarın yapacağı Adanaspor deplasmanına odaklandı. Yeni Adana Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Mertcan Tubay görev alacak. Mücadele saat 16.00’da başlayacak ve takımın ligdeki puan durumunu etkileyecek önemli bir karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

Müsabaka hazırlıkları ve kadro durumu

Menemen FK teknik ekibi, deplasman öncesinde oyuncularla çeşitli taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Takımın ilk 11’i üzerinde çalışmalar devam ederken, eksik veya sakat oyuncuların durumu maç günü netlik kazanacak. Teknik direktörün, rakip analizine dayalı stratejiler belirlediği bildirildi.

Transfer çalışmaları sürüyor

Menemen FK, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kulüp, Galatasaray altyapısından yetişen ve geçen sezon Sarıyer forması giyen 20 yaşındaki santrafor Baran Demiroğlu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Baran Demiroğlu’na kulüp ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.