TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu, ikinci hafta deplasmanda İskenderunspor’a 4-0 yenilerek taraftarını üzdü. İzmir ekibi, yarın Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda saat 17.00’de başlayacak maçta 24Erzincanspor’u mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Maç detayları ve bilet bilgisi

Karşılaşmada hakem Onur Bingöl görev yapacak. Taraftarlar için bilet fiyatları 1 TL olarak belirlendi. Grupta 1 puanla 18. sırada yer alan Altınordu, 2 puanla 9. basamakta bulunan Erzincan temsilcisini mağlup ederek puan tablosunda yukarı tırmanmayı hedefliyor.

Eksikler ve kadro durumu

Kırmızı-lacivertli ekipte U17 Milli Takımı’nda bulunan stoper Bilal Demirağ forma giyemeyecek. Ayrıca, tedavi süreci devam eden orta saha oyuncusu Furkan Yöntem de yarınki karşılaşmada sahada olamayacak.