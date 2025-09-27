Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi giriş katında yer alan Galeri Alt, genç tasarımcıların eserlerine ev sahipliği yapmaya başladı. “Kentsel Boşluklardan Yaşayan Mekanlara” temalı sergide, 4. Öğrenci Yaz Okulu’na katılan üniversite öğrencilerinin projeleri ziyaretçilerle buluşturuldu.

Üç haftalık yoğun program

Mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlama bölümlerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yaz okulu; seminerler, atölyeler, saha çalışmaları ve tasarım süreçlerinden oluşan üç haftalık programla tamamlandı. Donanmacı, İmbatlı ve Şemikler mahallelerinde yürütülen saha çalışmalarında, kentsel boşlukların yaşayan mekânlara dönüştürülmesi hedeflendi. Öğrenciler; kamusal alanların kimliğini güçlendirecek, mekânsal hafızayı ve peyzaj stratejilerini öne çıkaran projeler ortaya koydu.

Başkan Ünsal: “Gençlerin fikirlerinden güç alıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, öğrencilerin hazırladığı projelerin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti: “4. Öğrenci Yaz Okulu boyunca ortaya çıkan çalışmalar, kamusal alanların nasıl daha yaşanabilir ve kapsayıcı hale gelebileceğine dair önemli fikirler sundu. Gençlerimizin disiplinler arası bakış açılarıyla ürettikleri projeler, Karşıyaka’nın mekânsal dönüşümüne yön verecek. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak, gençlerin fikirlerinden güç alarak kentimizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız.”