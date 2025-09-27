Son Mühür - İtfaiye Haftası nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel ve beraberindeki 22 itfaiyeci, Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. İzmir heyeti, Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Mersin, Tekirdağ, Denizli ve Manisa’dan gelen ekiplerle birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu.

Ulu Önder Atatürk'e bağlılık mesajı

Tören sırasında tüm katılımcılar, Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. İzmirli itfaiyeciler de Cumhuriyet’in kurucusuna bağlılıklarını ifade etti. Heyete başkanlık eden Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, Anıtkabir Özel Defteri’ne tüm itfaiyeciler adına duygularını yazdı.

“izmir itfaiyesi her koşulda göreve hazır”

Çeri’nin deftere yazdığı mesajda şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Vatanımızın her köşesindeki yangınlara ve doğal afetlere canını hiçe sayarak giden itfaiye teşkilatlarımızın bu yıl 311’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bizler, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe, ilkelerinizden sapmadan yürüyen, ülkemize ve vatandaşlarımıza en zor anlarda daima hizmet etmeye ant içmiş itfaiyecileriz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.”