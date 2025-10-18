İzmir’de sağlık hizmetleri alanında eğitim gören lise öğrencileri, Karşıyaka’daki park ve kafelerde orta yaşlı ve yaşlı vatandaşların tansiyon ve kan şekerini ölçerek toplumsal farkındalık oluşturdu. Proje kapsamında katılımcılara sağlıklı yaşam ve kişisel bakım konularında bilgilendirmeler de yapıldı.

Öğrenciler mesleki deneyim kazanıyor

Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık hizmetleri alanı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme Sertifikasyon Uygulama Yönergesi çerçevesinde yürütülen sosyal sorumluluk projesine katıldı. 12. sınıf öğrencileri, danışman öğretmenleri rehberliğinde Latife Hanım Köşkü Kafesi ve Zübeyde Hanım Parkı’nda vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini gerçekleştirdi.

Projeye katılan genç sağlıkçılar, ölçümlerin yanı sıra katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları, kişisel bakım ve hijyen konularında eğitimler de verdi. Bu sayede öğrenciler, hem mesleki bilgi ve deneyim kazandı hem de toplumda sağlık bilincinin artmasına katkıda bulundu.

Okul yetkililerinden açıklama

Meslek Dersleri Öğretmeni Ülfet Erdoğan, öğrencilerin projeyle yalnızca mesleki yetkinliklerini geliştirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda toplumsal duyarlılıklarını da artırdıklarını ifade etti. Erdoğan, “Yaşlılarımızın tansiyonlarını ve kan şekeri seviyelerini ölçüyor, değerleri yüksek olanları sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Beslenme ve ilaç kullanımına dair uyarılarda bulunuyoruz. Hem vatandaşlarımız memnun hem de öğrencilerimiz deneyim kazanıyor” dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Gülay Kılıçoğlu ise, projenin yaklaşık üç yıldır sürdüğünü belirterek, “Amacımız öğrencilerimizin sağlık alanındaki eğitimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle birleştirmek. Belirli aralıklarla park ve kafelerde ölçümler yapıyor, sonuçlara göre yönlendirmeler sağlıyoruz. Ayrıca sağlıklı yaşam, hijyen ve kişisel bakım konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden proje yorumu

Projede görev alan 12. sınıf öğrencileri Mesut Ensar Kumral ve Kalbinur Güldalı, “Vatandaşlarımızın tansiyon ve şeker değerlerini kontrol ediyor, gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Bu deneyimi lise çağında yaşamak bizim için çok değerli ve heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Proje, öğrencilerin mesleki gelişimini desteklerken, toplumda sağlık farkındalığını artırdı. Katılımcılar ise düzenli ölçüm ve bilgilendirme hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.