Balıkesir 1. Amatör Küme takımlarından Bandırma Sanayispor Kulübü, antrenman sırasında yaşanan trajik bir olayla yasa boğuldu. Kulübün 28 yaşındaki kalecisi Oğuzhan Kamacı, takım arkadaşlarıyla yaptığı çalışma esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay, Bandırma spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Antrenman sahasında şok edici olay

Olay, Bandırma Sanayispor futbolcularının dün akşam saatlerinde 600 Evler mevkisindeki sentetik halı sahada gerçekleştirdiği antrenman sırasında meydana geldi. Bu hafta Gönen Karşıyakaspor ile karşılaşmaya hazırlanan takımın kalecisi Oğuzhan Kamacı, şut denemesi yaptığı sırada aniden fenalaştı. Durumu fark eden takım arkadaşları derhal sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kamacı’ya müdahalede bulundu.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Sahada yapılan ilk yardımın ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Oğuzhan Kamacı, burada doktorların yoğun ve uzun süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamacı’nın ani vefatı, ailesini, kulübünü ve tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili olarak Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kamacı’nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Yakın zamanda rahatsızlandığı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden genç kaleci Oğuzhan Kamacı’nın kısa bir süre önce, bir halı saha maçı esnasında da benzer bir rahatsızlık yaşadığı öğrenildi. Kamacı’nın, yaşadığı bu rahatsızlık üzerine bir kalp doktorundan randevu aldığı ve doktor kontrolünün bugün gerçekleşmesi planlandığı bildirildi. Ancak ne yazık ki Kamacı, randevuya gidemeden antrenmanda geçirdiği kriz sonucu yaşama veda etti. Oğuzhan Kamacı’nın cenazesi, bugün (salı) Haydar Çavuş Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek. Bandırma Sanayispor camiası ve taraftarlar, genç kalecilerini son yolculuğunda yalnız bırakmayacak.