Balıkesir’in Edremit ilçesi, 18 Ekim akşamı yaşanan silahlı saldırının ardından yasa boğuldu. Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi öldürüp aracını gasp eden ve 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik, olay sırasında Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık’ı aracında vurarak hayatını kaybettirdi. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

Göktuğ Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Çalık için Edremit’in Güre Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Güre Kaplıcaları Camii’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından genç mühendis, Güre Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene katılım yoğundu

Cenaze törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Çalık ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Odabaş, Göktuğ Çalık’ın babası Ali Murat Çalık ve annesi Handan Çalık’a başsağlığı dileklerini iletti.

Sevilen ve saygın bir meslek insanı

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Göktuğ Çalık hem mesleğinde başarılı bir jeoloji mühendisi hem de çevresi tarafından sevilen bir genç olarak tanınıyordu.