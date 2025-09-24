Son Mühür/ Begüm Mol - Ege Üniversitesi, yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte “Ege’ye Hoş Geldin Şenliği”ne ev sahipliği yaptı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde düzenlenen etkinlik, öğrencilerin kampüs hayatına adaptasyonunu kolaylaştırırken coşku dolu anlara sahne oldu.

Yürüyüşle başlayan şenlik

Kampüs Ana Giriş Kapısı’ndan başlayan şenlik, Tören Şölen Alanı’na kadar süren “Ege’ye Hoş Geldin Yürüyüşü” ile açıldı. Üniversite yönetimi, akademik ve idari kadrolar ile öğrencilerin katıldığı yürüyüş, büyük bir heyecan yarattı.

Rektör Budak’tan öğrencilere mesaj

Tören alanında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi’nin köklü yapısına ve uluslararası başarılarına dikkat çekti. Budak, “5 yıllık kurumsal tam akreditasyona sahip, Araştırma Üniversitesi unvanını taşıyan, öğrenci odaklı uygulamalarıyla A Plus seviyesine ulaşan bir üniversitede eğitim alacaksınız. Sizleri entelektüel, yaratıcı, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

“Biz kocaman bir aileyiz”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Budak, yabancı dil öğrenmenin, kitap okumanın, spor yapmanın ve kampüs hayatına aktif katılımın önemini vurguladı. “Mezuniyetinizden sonra bile kapılarımız size açık olacak. Benimle aranızda hiçbir engel yok, sorunlarınızı ve taleplerinizi bana doğrudan iletebilirsiniz. Çünkü biz kocaman bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

Renkli etkinlikler ve stantlar

Şenlik kapsamında öğrenciler, Ege Üniversitesi’ne bağlı öğrenci toplulukları ile çeşitli firmaların stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı. Gün boyunca düzenlenen yarışmalar, oyunlar ve aktivitelerle öğrenciler doyasıya eğlendi, kampüs hayatına enerjik bir başlangıç yaptı.