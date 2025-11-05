Uşak Üniversitesi tarafından Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) ve Sigortambir sponsorluğunda düzenlenen “3. Genç Nesiller Yarışıyor” Proje Yarışması, final sunumları ve ödül töreniyle tamamlandı. Etkinlik, 4 Kasım 2025’te Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleştirildi.

Gençler yenilikçi fikirlerini sundu

Mühendislik, mimarlık, bilişim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, eğitim teknolojileri ve farklı alanlardan proje fikirlerinin değerlendirildiği yarışmanın final törenine; Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, rektör yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş ve Prof. Dr. Osman Birgin, Genel Sekreter Bülent Şahin, HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş, UTTO Koordinatörü Doç. Dr. Atike İnce Yardımcı, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve TKDK temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Rektör Savaş: “Bilgi tüketen değil, bilgi üreten gençler yetiştiriyoruz”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, yarışmanın gençlerin fikirlerini uygulamaya dönüştürdüğü önemli bir platform olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu yarışma yalnızca bir rekabet zemini değildir; aynı zamanda girişimcilik ruhunu güçlendiren bir öğrenme alanıdır. Günümüzde fikirler hızla değere dönüşmekte, bilgi üretmek ve yenilikçi projeler geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Uşak Üniversitesi olarak amacımız, sadece bilgi tüketen değil, bilgi üreten, sorunlara çözüm geliştiren gençler yetiştirmektir.” Prof. Dr. Savaş, 2024 yılında TÜBİTAK 2209-A programına 210 öğrenci başvurusu yapıldığını, bu projelerin 119’unun destek almaya hak kazandığını da hatırlattı.

“Bilim, insan odaklı olduğunda anlam kazanır”

HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş, yarışmanın paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek Uşak Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Gürdaş konuşmasında: “Bilim ve teknoloji hızla gelişirken insan merkezli yaklaşım önemini korur. Gençlerimizin bilimi ve teknolojiyi milletimizin, İslam coğrafyasının ve insanlığın barış, güven ve refahı için bir araç olarak kullanması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Finale kalan 9 proje, jüriye sunuldu ve dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Birincilik:

“Postural Bozukluklar için Akıllı Destek ve Uyarı Sistemi”

Özge Nur Cingitaş – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ödül: Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş

İkincilik:

“Yapay Zeka Destekli Toplu Taşıma”

Şevval Nur Kalaycı – Sakarya Üniversitesi

Ödül: HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş

Üçüncülük:

“Propolisli Islak Mendil, Kolonya ve Maske Üretimi”

Nesibe Özge Toy – Uşak Üniversitesi

Ödül: Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Birgin

Diğer projelere mansiyon ödülleri verildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.