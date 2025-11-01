Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak ilçeye giriş yapan araçları denetledi. Ekipler, rutin kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bir aracı durdurdu.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından araçta yapılan kapsamlı aramada 101 gram ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, araç ve içindeki kişilere ilişkin inceleme başlatıldı.

4 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı

Araçta bulunan 4 kişi, suç unsurlarıyla birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından emniyet güçleri tarafından Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Sivaslı Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.