Son Mühür- TBMM resepsiyonunda yansıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP dışındaki muhalif parti liderlerini yan yana gösteren tarihi fotoğrafların ardından herkesin kafasında oluşan ''Yeni Anayasa mı geliyor?'' sorusu, deneyimli gazeteci Fikret Bila'nın da gündemindeydi.

Halk Tv'de AK Parti kulislerinden yansıyan son bilgileri paylaşan Bila, AK Parti'nin bir, DEM Parti'nin ise iki maddede Anayasa değişikliği için bastırdığını savundu.



İki dönem kısıtlaması değişebilir...



"AK Parti'nin en çok istediği 101. maddeyi değiştirmek. 'Bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı olur' hükmünü kaldırmak. Bunun üzerinde çalışılıyor" diyen Fikret Bila,

"DEM Parti'nin talebi, eğitimi düzenleyen 42. maddede 'Eğitim dili Türkçe' hükmüne Kürtçe'nin de eklenmesi" ve 66.Maddenin, yani vatandaşlık tanımını düzenleyen maddenin değiştirilmesini istiyorlar.

Orada biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür ifadesi var. DEM Parti buradaki Türk tabirinin kaldırılarak yerine Türkiye Cumhurşyeti Vatandaşısır ibareresinin getirilmesini talep ediyor'' bilgisini paylaştı.