Son Mühür/ Osman Günden - TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 5–6 Kasım 2025 tarihlerinde Bornova Kampüsünde düzenlenen 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği başarıyla tamamlandı. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünü temsilen Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan’ın katıldığı etkinlikte, bilim insanları, öğrenciler ve genç araştırmacılar bir araya geldi.

82 bildiri sunuldu

Türkiye’nin dört bir yanından 97 bildiri başvurusu yapılırken, bilimsel değerlendirme sonucunda 57 sözlü ve 25 poster sunumu olmak üzere toplam 82 bildiri programda yer aldı. Sempozyumda kutup araştırmalarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı ve Ulusal Kutup Bilim Strateji Belgesi (2023–2035) doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Öğrenciler bilim insanlarıyla buluştu

Etkinliğin şenlik bölümünde, öğrencilere kutup bölgelerinde yürütülen araştırmalar aktarıldı; iklim değişikliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik temalarında farkındalık artırıcı etkinlikler gerçekleştirildi. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 50 okuldan 2500 öğrenci katılım sağladı. Öğrenciler bilimsel atölyelere katıldı, bilim insanlarıyla doğrudan iletişim kurarak merak ettikleri konuları sordu. İl Millî Eğitim Müdürlüğü Genç AR-GE üyesi öğrenciler, projelerini 3 ayrı stantta sergileyerek çalışmalarını binlerce katılımcıyla buluşturdu.

“Her proje gençlerimizin emeğidir”

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, etkinliğin eğitimde bilim odaklı vizyon açısından değerini şu sözlerle ifade etti: “Bu şenlikteki her bir proje, gençlerimizin akıl ve alın terinin bir yansımasıdır. Gençlerimizin bilim üreten her alanda aktif rol almasını destekliyoruz. Öğrencilerimizin bilim insanlarıyla bir araya gelerek araştırmayı deneyimlemesi, hedeflediğimiz yenilikçi ve araştırmacı eğitimin en güzel yansımasıdır.” Yahşi, TÜBİTAK KARE, Ege Üniversitesi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek İzmir eğitim camiasının bilime katkıyı sürdüreceğini ifade etti.