Son Mühür / Yiğit Uzun - VitrA, Termal Seramik, Seramiksan, Uşak Seramik ve Ege Seramik gibi markaların Ege Bölgesi ana bayisi olan Enkaya Yapı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. İnşaat sektöründeki daralma, özellikle seramik sektörünü olumsuz etkiliyor. Üretici firmalar hem iç pazarda hem de ihracat alanında yaşanan talep düşüşü nedeniyle üretimlerini azaltırken, birçok firma rekor zararlar açıklıyor. Sektördeki bu sıkıntılar, pazarlama ve satış ağında faaliyet gösteren bayilere de yansıdı.

Manisa ve İzmir’de üç showroomuyla hizmet veren, 3 binden fazla ürün çeşidine sahip Enkaya Yapı da ekonomik zorlukları aşamayarak konkordato başvurusu yaptı. Şirket, Enkaya Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

Mahkemeden geçici mühlet kararı

T.C. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/1098 esas numaralı dosyasında görülen dava kapsamında mahkeme, 03 Kasım 2025 tarihli tensip ara kararıyla Enkaya Yapı ve bağlı şirketleri ile Engin Kaya, Gülüzar Kaya, Zafer Kaya ve Zeynep Kaya’ya 3 aylık geçici mühlet verdi.

Konkordato komiserliği görevine Mahmut Karğın, Evren Çetinler ve Mehmet Gezer atandı. Mahkeme ilanında, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklıların ilandan itibaren yedi gün içinde delilleriyle birlikte mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebileceği belirtildi.

Sektörde zincirleme etki

Uzmanlara göre, inşaat sektöründe yaşanan daralma ve maliyet artışları, seramik ve yapı malzemeleri tedarik zincirinde ciddi bir kırılmaya neden oldu. Bayilerin stok maliyetleri artarken satış hacimleri düşüyor. Bu durum, sektörde konkordato başvurularının önümüzdeki dönemde artabileceğine işaret ediyor.