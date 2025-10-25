Bu yıl 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemaseverleri bir kez daha buluşturdu.

Festival kapsamında yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği “Gelin Takımı 2” filmi, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gösterildi.

Film ekibi seyirciyle bir araya geldi

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide, yönetmen Doğa Can Anafarta, oyuncular Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Baran Bölükbaşı ve yapımcı Emre Oskay izleyicilerin sorularını yanıtladı. Katılım yoğun olurken, film ekibi sinemaseverlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Baran Bölükbaşı: “Antalya benim için özel bir şehir”

Oyunculuk eğitimini Antalya’da aldığını belirten Baran Bölükbaşı, filmi bu şehirde seyirciyle izlemenin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.

Bölükbaşı, “Antalya’da oyunculuk eğitimimi tamamlamıştım. Bu yüzden filmin burada izleyiciyle buluşması beni ayrıca mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Ecem Erkek: “Beş kadın sette sorun yaşamadan çalıştık”

Filmin başrol oyuncularından Ecem Erkek, çekim sürecinin uyumlu geçtiğini belirterek, “Sette beş kadın olarak tartışmadan, sorun yaşamadan, çok güzel bir süreç geçirdik. Bu filmde her yaş grubundan kadının gülüp eğlenebileceğini göstermek istedik” dedi.

Nilperi Şahinkaya: "Deniz güçlü..."

Filmde “Deniz” karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya, karakterine dair soruları yanıtladı. Şahinkaya, “Deniz güçlü, ne istediğini bilen ve arkadaşlarına bağlı bir kadın. Onu canlandırmak hem keyifli hem de öğreticiydi” ifadelerini kullandı.

Yapımcı Emre Oskay: “Her film yeni bir yolculuk”

Yapımcı Emre Oskay, sinema kariyerine Derviş Zaim’in “Gölgeler ve Suretler” filmiyle başladığını hatırlatarak, “Her film farklı bir yolculuk.

Gelin Takımı 2 de kendi içinde özel bir deneyim oldu. Kadın hikayelerini eğlenceli bir dille anlatmak bizim için kıymetliydi” dedi.

Altın Portakal Film Festivali’nde kadın dayanışması teması öne çıktı

Festivalde bu yıl özellikle kadın yönetmenler ve kadın hikayelerine odaklanan yapımlar dikkat çekti. “Gelin Takımı 2” ekibi de bu atmosferde güçlü kadın temsiliyle öne çıktı.