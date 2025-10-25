Son Mühür - Ünlü şarkıcı Edis, sahnedeki konserinde hem hayranlarıyla sohbet etti hem de rahatsızlığını ilk kez açıkladı. Konserde beli bantlı olarak sahneye çıkan Edis, "Martılar" şarkısını söylerken, hayranlarına, "Sizi görmek ne güzel. Oturmaya gelmediniz değil mi? Bilet paralarının hakkını verin. Kimseyi otururken görmek istemiyorum" dedi. Ardından bel fıtığı sorununu paylaşarak, "Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Edis kimdir?

Tam adı Edis Görgülü olan ünlü şarkıcı, 28 Kasım 1990’da Londra’da dünyaya geldi. 2014 yılında yayımladığı "Benim Ol" şarkısıyla müzik kariyerinde büyük bir çıkış yaptı. "Dudak", "Çok Çok", "Güzelliğine" ve "Martılar" gibi hit şarkılarıyla listelerde üst sıralarda yer aldı.