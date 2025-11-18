Son Mühür/Merve Turan- Yaklaşık iki yıldır oyuncu Oğulcan Engin ile birliktelik yaşayan İlayda Alişan, Seda Sayan’ın programına konuk olarak ilişkisini ilk kez ekran aracılığıyla paylaştı.

Uzun süredir oğlunun özel hayatı konusunda sessiz kalan Sayan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla genç çiftin yanında olduğunu ifade etmişti. Sayan, o dönemde yaptığı yorumda “Ben kız tarafıyım” diyerek destek mesajı verirken, “Bu yaz düğün olur mu?” sorusuna da esprili bir şekilde yanıt vermişti.

Sıcak ve samimi buluşma

Merakla beklenen buluşma, Seda Sayan’ın kendi adını taşıyan programında gerçekleşti. Program boyunca Alişan ve Sayan arasında aile ilişkileri ve gelin–kayınvalide dinamiklerine dair samimi bir sohbet yaşandı. İkilinin konuşmaları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

Kayınvalide iddialarına yanıt

Program sırasında sıkça gündeme gelen kayınvalide yorumlarına değinen Sayan, “Bana çok karışan ve felaket bir kayınvalide olduğum söyleniyor” ifadelerini kullandı. İlayda Alişan ise bu yorumu hemen yalanlayarak, “Hiç öyle değilsiniz” sözleriyle Sayan’a destek verdi.

Oğulcan Engin ilişkide tarafsız

Sayan, oğlunun özel hayatına müdahale etmediğini belirtirken, Alişan da bunu doğruladı: “Oğulcan’dan böyle bir şey duymadım, arkadaş gibisiniz ve ben hepsine şahit oldum.” Programdaki bu samimi diyaloglar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.