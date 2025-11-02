Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, gelecek yıl 64 bin hektar alanın daha sulamaya açılmasıyla toplam sulanabilir bölgeyi 7 milyon 334 bin hektara çıkarmayı planlıyor. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Tarımda modern teknikler ve toplulaştırma çalışmaları hız kazanıyor

Program kapsamında, nadas alanlarının üretime kazandırılması, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve arazi toplulaştırma projelerinin hızlandırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Bu yıl sonunda 9,6 milyon hektar alanda toplulaştırma işlemlerinin tamamlanması, 7,8 milyon hektarının tescil edilmesi öngörülüyor. Gelecek yıl ise 450 bin hektar alanda toplulaştırma çalışması başlatılması, 352 bin hektarlık alanın tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Ayrıca, arazi kullanım planları çerçevesinde bu yıl 755 bin hektar alanda detaylı toprak etütleri ve haritalandırma çalışmaları tamamlandı. Etüt ve haritalandırması bitirilen tarım arazisi miktarının 2026'da 5,4 milyon hektara çıkarılması hedefleniyor.

Su verimliliği artırılacak, eski sistemler yenilenecek

Tarımda suyun verimli kullanılması amacıyla eski kanal ve kanaletli sulama sistemleri yenilenerek kapalı sistem borulu sulama sistemlerine dönüştürülüyor.

Bu yılın sonunda 22 baraj ve 7 gölet inşaatının tamamlanmasıyla toplam su depolama kapasitesinin 183 bin 739 hektometreküpe ulaşması bekleniyor. Ayrıca brüt 70 bin hektar alanın sulamaya açılmasıyla toplam sulama alanı 7 milyon 27 bin hektara ulaşacak.

DSİ verilerine göre, geçen yıl 80 bin 313 hektarlık alanın yenileme çalışması tamamlandı. Toplam 254 bin hektarlık alanı kapsayan 80 sulama tesisinde yenileme, 950 bin hektarda ise proje hazırlığı sürüyor.

Sayaç sistemiyle etkin su kullanımı sağlanacak

DSİ tarafından geliştirilen sistemlerin yüzde 36’sı borulu sistemlerden, yüzde 32’si kanaletli, yüzde 32’si ise klasik sistemlerden oluşuyor. Yeni projelerle borulu sistem oranının artırılması ve su tasarrufunun sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca sayaç takma çalışmaları da sürdürülüyor. Geçen yıl sonu itibarıyla 377 sulama tesisine 56 bin 550 sayaç takıldı. Bu yıl 80 tesiste 12 bin sayaç daha kurulacak.

Atık su arıtma tesislerinden elde edilen suların geri kazanımı ve tarımsal sulamada yeniden kullanımı için yürütülen projelerle birlikte, tarımda suyun etkin ve verimli kullanımı hedefleniyor.