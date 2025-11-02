Son Mühür- Bitcoin, bu hafta 2018'den bu yana ilk kez Ekim ayında yüzde 5'e varan aylık kayıp gerçeğiyle karşı karşıya kaldı.

Yedi yıllık kazanç serisine mola veren dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son haftalarda piyasalardaki genel gerginlik ve yatırımcıların risk iştahındaki zayıflık nedeniyle zorlanırken, bu ay yaklaşık yüzde 5'lik bir düşüşe tanık oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi getirmesi ve kritik yazılımlara ihracat kontrolleri tehdidinde bulunmasının ardından Ekim ayında tarihin en büyük kripto para tasfiyesi yaşanmış ve tasfiye olan rakamın 20 milyar doları bulduğu ortaya çıkmıştı.

Son bir yılda getiri şampiyonu...



125 bin doların üzerine kadar yükselerek tarihi zirvesini gören Bitcoin hızlı bir düşüşle 10-11 Ekim döneminde 104.782,88 dolara kadar geriledi.

Bitcoin 7 Ekim tarihinde 126.000 doların üzerinde yeni bir rekor kırmıştı.

Ekim ayındaki düşüşe rağmen Bitcoin bu yılın ilk on ayında şu ana kadar yüzde 16'nın üzerinde değer kazandı.

Bitcoin'in son bir yıldaki getirisi ise yüzde 64.79'la tüm yatırım araçları arasında zirvede yer alıyor.