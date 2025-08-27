Son Mühür- ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin Gelecek Vaat Eden Siyasetçileri" anketinde, İzmir'i temsil eden önemli bir isim dikkat çekti. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yüzde 6,5'lik oranla en çok gelecek vaat eden ilk 10 siyasetçi arasına girerek İzmir'in siyasetteki yükselen değerlerinden biri olduğunu gösterdi.

Ankette yükselen isimler

21-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 26 ilde toplam 2750 siyasi parti üyesi katılımcıyla yüz yüze yapılan anketin sonuçlarına göre, Türkiye siyasetine yön vermesi beklenen genç isimler öne çıktı. Katılımcılara yöneltilen "Türkiye'de gelecek vaat eden siyasetçilere örnek verebilir misiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre, yüzde 5'in üzerinde oy alan 10 siyasetçi sıralandı.

Listenin zirvesinde yüzde 9,7 ile MHP'den Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yer alırken, onu yüzde 9,4 ile CHP'den Genç Osman Kıllık ve yüzde 9,1 ile AK Parti'den Rümeysa Kadak takip etti. İzmir'in genç ve dinamik ismi Eyyüp Kadir İnan ise yüzde 6,5'lik oyla yedinci sırada yer alarak listede yerini aldı.

İzmir'in temsilcisi AK Partili İnan öne çıktı

İzmir'in siyasetteki yeni yüzlerinden olan Eyyüp Kadir İnan, sadece İzmir'de değil, ulusal çapta da tanınırlığını artırıyor. Genç yaşına rağmen AK Parti'de önemli görevler üstlenen ve halihazırda İzmir Milletvekili olarak görev yapan İnan'ın, anket sonuçlarında yer alması, özellikle genç seçmenler nezdindeki etkisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi alan İnan, AK Parti Gençlik Kolları'ndaki aktif çalışmaları ve sonrasında Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulunmasıyla biliniyor.

Listenin tamamı ve partilerin durumu

Anket sonuçlarına göre, listeye giren 10 ismin parti dağılımı da dikkat çekici. Listede AK Parti'den üç, CHP'den üç, MHP'den bir, İYİ Parti'den bir isim yer alıyor.

Listenin tamamı şu şekilde:

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (Tokat Belediye Başkanı / MHP) - %9,7

Genç Osman Kıllık (Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı / CHP) - %9,4

Rümeysa Kadak (İstanbul Milletvekili / AK Parti) - %9,1

Enes Malik Saran (MYK Üyesi / AK Parti) - %8,6

Hüseyin Can Güner (Çankaya Belediye Başkanı / CHP) - %8,3

Cenk Özatıcı (Genel Başkan Yardımcısı / İYİ Parti) - %7,9

Eyyüp Kadir İnan (İzmir Milletvekili / AK Parti) - %6,5

Sevgi Kılıç (Genel Başkan Yardımcısı / CHP) - %6,4

Eren Ali Bingöl (Tuzla Belediye Başkanı / CHP) - %5,9

Zehra Nur Aydemir (Ankara Milletvekili / AK Parti) - %5,2