Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa OSB desteğiyle yürütülen Ulucak Höyüğü kazılarında bu yıl dikkat çekici bir arkeolojik keşfe imza atıldı. Trakya Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, 9 santimetre uzunluğundaki figürinin günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce yapıldığını belirtti.

Çevik, “Ulucak Höyüğü, İzmir’in ilk köy yerleşimlerinden biri ve Batı Anadolu’nun anahtar Neolitik merkezi. Önceki bulgularla yerleşim tarihi 8 bin 500 yıl öncesine uzanıyordu. Yeni kazılarla bu tarih 350 yıl daha geriye gitti ve 8 bin 850 yıl öncesine tarihlendi” dedi.

Göbeklitepe ile ikonografik bağ

Kazılarda genellikle kadın veya cinsiyetsiz heykelciklerle karşılaştıklarını söyleyen Çevik, bu yılki buluntunun farklı özellikler taşıdığını vurguladı:

“Şimdiye kadar yalnızca bir erkek figürini bulunmuştu. Bu yıl ortaya çıkan figürin, üslubu ve kostümüyle Ulucak’taki diğer örneklerden ayrılıyor. Göbeklitepe’deki T sütunlarda gördüğümüz kemer, el ve giysi detaylarına benzer özellikler taşıyor. Göbeklitepe’de belden aşağıya tilki postu giydirilmiş tasvirler var. Arada 4 bin yıllık bir zaman farkı olmasına rağmen aynı giysi detayı burada da karşımıza çıktı.”

Tilki postu ve törensel kıyafet detayı

Prof. Dr. Çevik, figürinin kilden yapıldığını, üzerinde törensel bir şapka ve tilki postu detayının bulunduğunu belirtti.

“8 bin yıllık bu erkek figürini, cinsel organına doğru inen tilki postu ile dikkat çekiyor. Kadın figürinleri genellikle çıplak betimlenirken, erkek figürinlerinin giysili olması avcılık ve güç temsiline işaret ediyor. Bu eser, Doğu Anadolu’da ortaya çıkan ikonografinin binlerce yıl sonra Batı Anadolu’da da yaşadığını gösteriyor” dedi.