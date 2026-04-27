Son Mühür- İzmir'in Menemen ilçesi Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencilerini misafir etti. “Kariyer Planlama ve Kültürel Miras Eğitim Gezisi” kapsamında düzenlenen ziyarette Menemen’in güçlü kültürel değerleri yerinde incelendi.

Gerçekleşen sıcak buluşmada öğrenciler Menemen’in “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödüllü ustalarından ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşomcu’nun atölyesini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaret öğrencilere 8 bin yıllık geçmişe sahip Menemen çömlekçiliği hakkında bilgiler kattı.

"Umuyorum ki gelecekte yolları yine Menemen ile kesişir"

3 saatlik programın ardından ziyareti değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen, binlerce yıllık kültürel birikimle yoğrulmuş bir kent. Biz de Menemen Belediyesi olarak bu zengin tarihi yaşatmak, genç kuşaklara aktarmak, Menemen çömlekçiliğini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla birçok farklı koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin restorasyon uzmanlarının kentimizi ziyaret etmesi, hem bizim için hem de onlar için oldukça güzel bir deneyim oldu. Umuyorum ki gelecekte güzel projelerde yolları yine Menemen ile kesişir. Bu güzel organizasyona sunduğu katkıdan dolayı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sn. Dr. Sadık Doğruer'e de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.