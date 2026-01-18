Son Mühür- Türkiye’nin stratejik üretim gücü olan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, 2025 yılını küresel pazarlarda elde ettiği tarihi başarılarla tamamladı. Gıda ihracatının sarsılmaz lideri konumundaki sektör, Türkiye genelinde ihracat rakamlarını 11 milyar 895 milyon dolardan 12 milyar 367 milyon dolara yükselterek yüzde 4’lük bir büyüme sergiledi. Bu genel tablodaki en çarpıcı başarı hikayesi ise Ege Bölgesi’nden geldi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracat hacmini yüzde 23 gibi rekor bir artışla 963 milyon dolardan 1 milyar 185 milyon dolara taşıyarak, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 birlik arasında artış rekortmeni olmayı başardı.

Bitkisel yağlar ihracatın lokomotifi oldu

2025 yılı performansını "yoğun ve verimli bir mücadele dönemi" olarak nitelendiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, sektörün üretim altyapısının bu başarıda kilit rol oynadığını ifade etti. İhracatın alt kırılımlarına bakıldığında, 602 milyon dolarlık devasa payıyla bitkisel yağ sektörü liderliğini açık ara sürdürdü. Bitkisel yağları; 151,6 milyon dolarla hayvan yemleri, 124,5 milyon dolarla çikolatalı şekerleme mamulleri, 99,5 milyon dolarla yağlı tohumlar ve 68 milyon dolarla hububat kökenli işlenmiş ürünler takip etti. Bu rakamlar, Ege’nin gıda ihracatında katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında nasıl bir hakimiyet kurduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Ortadoğu ve Afrika pazarlarında Türk gıdası rüzgarı

İhracat pazarlarındaki stratejik değişimlere de değinen Başkan Öztürk, Cezayir’in 185 milyon dolarlık alımla birinci sıradaki yerini muhafaza ettiğini belirtti. Listenin ikinci sırasında 82 milyon dolarlık ihracatla Libya yer alırken, yılın en dikkat çekici yükselişi Suudi Arabistan pazarında yaşandı. Suudi Arabistan’a yönelik ihracat yüzde 68 oranında artarak 42 milyon dolardan 71 milyon dolara çıktı ve bu ülke en çok ihracat yapılan üçüncü pazar konumuna yükseldi. Bu ülkeleri sırasıyla 65 milyon dolarla Cibuti ve 51 milyon dolarlık hacimle Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bölgesel çeşitliliğin artması, sektörün küresel krizlere karşı direncini de pekiştirdi.

2026 rotası çizildi: Hedef 1,4 milyar dolar

Gelecek projeksiyonlarını büyük bir kararlılıkla çizen Muhammet Öztürk, Türkiye’nin un, makarna, bisküvi ve evcil hayvan maması gibi pek çok kalemde dünya çapında rekabet gücüne sahip olduğunu vurguladı. 2026 yılı için çıtayı daha da yukarı taşıdıklarını belirten Öztürk, yeni yıl ihracat hedefini 1,4 milyar dolar olarak ilan etti. Bu iddialı hedefe ulaşmak adına pazarlama faaliyetlerini sıkılaştırdıklarını ve uluslararası standartlardaki üretim kapasitelerini daha etkin kullanacaklarını ifade eden Başkan, sektörün her geçen gün daha geniş bir ürün yelpazesiyle küresel arenada varlık gösterdiğinin altını çizdi.

Foodist İstanbul fuarı ve küresel tanıtım atakları

Sektörün 2026 yılındaki en heyecan verici projelerinden biri olan Foodist İstanbul Fuarı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Gıda Platformu çatısı altında 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde Tüyap İstanbul’da gerçekleştirilecek fuarın, dünyadaki ilk üç gıda fuarı arasına girme hedefi taşıdığı açıklandı. Bunun yanı sıra, ABD pazarına yönelik "Turkish Tastes" ve şekerli mamuller sektörünü kapsayan ABD, Kanada, Meksika odaklı "Turquality" projeleri de 2026’da hız kesmeden devam edecek. Hububat ve evcil hayvan maması kollarında başlatılan UR-GE projeleriyle de firmaların ihracat becerilerinin geliştirilmesi ve Türk gıdasının dünya markası olma yolundaki yürüyüşünün güçlendirilmesi planlanıyor.