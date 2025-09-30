Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Adnan Menderes Yaşam Parkı karşısındaki kooperatif konutlarında 27 Eylül Cumartesi günü yangın çıktı. İ.H.K.’ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına kısa sürede itfaiye müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine binada mahsur kalan 5 kişi ekipler tarafından tahliye edilerek güvenli bölgeye çıkarıldı. Yangın kontrol altına alınırken evde hasar meydana geldi.

Ertesi gün ikinci yangın

İlk olayın üzerinden bir gün geçmeden aynı apartmanda bu kez H.B.’nin dairesinin önünde yangın çıktı. Daire girişindeki plastik ayakkabılıkta başlayan alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.

Kundaklama ihtimali araştırılıyor

İlk yangının ardından binanın elektrik ve doğalgaz bağlantıları güvenlik gerekçesiyle kesilmişti. Bu nedenle ikinci yangının çıkış noktası ekiplerce şüpheli bulundu. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gediz İtfaiye Müdürlüğü, yangınların kasıtlı çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Apartman çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.