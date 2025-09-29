Kütahya’nın Gaybiefendi Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Üye, evinde düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri pencereden girerek yaşlı adama ulaştı.

Yakınları yardım istedi

Göktürk Caddesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında oturan Ahmet Üye’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Ekipler, kapıyı açamayan Üye’nin içeride yaralı olduğunu fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekibi, pencereden eve girerek yaşlı adamı kurtardı.

Hastaneye kaldırıldı

Düştüğü için yerinden kalkamadığı belirlenen Üye’ye ilk müdahale evde yapıldı. Ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.