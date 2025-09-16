İzmir Körfezi'nde yaşanan ve özellikle son iki günde şiddetini artıran kötü koku, şehir sakinlerini rahatsız etmeye devam ediyor. Körfez'deki kirliliğin yol açtığı bu durum, başta Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahilleri olmak üzere geniş bir alanda hissediliyor. Sahil şeridinde vakit geçiren ve çevrede yaşayan vatandaşlar, kokunun günlük hayatlarını olumsuz etkilediğini dile getirerek yetkililerden çözüm talep ediyor.

Körfezdeki kirliliğin getirdiği sorunlar

Geçtiğimiz yıldan bu yana zaman zaman kendini gösteren pis koku, sıcak hava koşullarının da etkisiyle son günlerde adeta çekilmez bir hal aldı. Sahilde yürüyüş yapmak, spor yapmak ya da sadece temiz hava almak için dışarı çıkan İzmirliler, bu yoğun kokudan dolayı keyifli vakit geçiremiyor. Kokuya ek olarak, körfezde görülen ölü balıkların da durumu daha da kötüleştirdiği belirtiliyor. Halk, özellikle bu balık kokusunun dayanılmaz olduğunu ve acil önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlardan tepkiler ve çözüm çağrıları

Şehirde taksicilik yapan 50 yaşındaki Eşref Kırmızıgül, kokunun İzmir gibi Türkiye'nin en büyük üçüncü metropolüne yakışmadığını söyledi. Kırmızıgül, "Yoldan geçerken ölü balık kokusundan çok rahatsız oluyorum. Çok kötü, çok fena kokuyor. Buna bir an önce bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yetkililer bu durumu artık ciddiye almalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bayraklı'da yaşayan ev hanımı Hediye Özkurt ise kokunun evine kadar geldiğini ifade etti. 48 yaşındaki Özkurt, "Koku o kadar yoğun ki, evimizin içine kadar giriyor ve bizi çok rahatsız ediyor. Sebebini araştırıp bir an önce çözüm bulmalarını rica ediyorum. Eski dönemlerde koku giderilmişti ancak son bir yıldır yine aynı sorunu yaşıyoruz. Belediyeden ricamız, daha yaşanabilir bir çevre ve temiz bir düzen sağlamalarıdır" dedi.

Ticaret ve yaşam kalitesine etkisi

Sahilde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Demirkol da kokunun işlerini olumsuz etkilediğini belirtti. 62 yaşındaki Demirkol, "Bir haftadır bu koku yüzünden kimse yanımıza yaklaşmıyor, insanlar uzaklaşıyor. Bu durum bizim ticaretimize de zarar veriyor. Kokunun giderilmesini çok isteriz. Geçen sene de balık ölümleri yaşanmıştı ve aynı koku hissediliyordu. Biliyorum, arıtmalar ve su devirdaim projeleriyle uğraşıyorlar ama bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, Körfez'deki kirlilikle mücadele için daha etkin ve kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini bekliyor.