İzmir’in Balçova ilçesinde geceleri şehre inen yaban domuzları, zamanında toplanmayan çöpleri karıştırarak yiyecek aradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler “Fil gibi olmuşlar” yorumlarıyla gündem oldu.

Yaban Domuzları Kentte Sıradan Görüntü Oldu

İzmir’de gündüzleri başıboş köpekler, geceleri ise sürüler halinde dolaşan yaban domuzları, vatandaşların güvenliğini tehdit etmeye başladı. Balçova’da sıkça görülen domuz sürüleri, dün gece yine kentin caddelerinde özgürce dolaşırken kayda alındı.

Çöpler Domuzların İlgisini Çekti

Çöp kutularının bulunduğu bölgede zamanında toplanmayan atıklar, domuzların ilgisini çekti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde domuzların çöpleri karıştırarak yiyecek aradığı görüldü.

Vatandaşlar Kalıcı Önlem Talep Ediyor

İri cüsseleriyle dikkat çeken domuzlar sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar “Şunlara bak fil kadar olmuşlar” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, geceleri yaya olarak sokağa çıkamayacak duruma geldiklerini belirterek yetkililerden kalıcı tedbir istedi.