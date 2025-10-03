Aydın’ın Efeler ilçesinde emekli polis memurunun oğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu. 19 yaşındaki gencin ölümü mahallede büyük üzüntü yarattı.

Silah sesiyle odaya koştular

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2308 Sokak’ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli polis memuru Ahmet Yıldırım’ın oğlu Hamza Turan Yıldırım’ın odasından silah sesi geldi. Sesi duyan aile bireyleri panikle gencin odasına koştu.

Başından vurulmuş halde bulundu

Odaya giren ailesi, Hamza Turan Yıldırım’ı yerde kanlar içinde başından vurulmuş halde buldu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aile ve komşular gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan aile bireyleri, yakınları ve mahalle sakinleri olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Gencin cansız bedeni otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Babasının beylik silahı şüphesi

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, Hamza Turan Yıldırım’ın emekli polis olan babasına ait beylik silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak olayın kesin sebebinin otopsi ve kriminal incelemeler sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi. Olayın intihar mı yoksa farklı bir durumdan mı kaynaklandığı yapılacak incelemelerle ortaya çıkacak.